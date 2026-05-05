Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger L’Abbaye de Lessay Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger L’Abbaye de Lessay Lessay vendredi 31 juillet 2026.
Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
CARTE BLANCHE
Mouvement Perpétuel
Seule, solitaire comme un diamant qui résonne de mille feux, la viole de gambe est le joyau de la couronne de cette édition. Intensité puissante de l’éternel présent pour tous les soirs du monde.
Durée 1h10 + entracte .
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger
L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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