Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

CARTE BLANCHE

Mouvement Perpétuel

Seule, solitaire comme un diamant qui résonne de mille feux, la viole de gambe est le joyau de la couronne de cette édition. Intensité puissante de l’éternel présent pour tous les soirs du monde.

Durée 1h10 + entracte .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Lucile Boulanger Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche