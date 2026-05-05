Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > il Convito Maude Gratton L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > il Convito Maude Gratton

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

HAENDEL ET BACH

L’ORGUE CONCERTANT

Il existe un serti bien connu des joailliers, le serti cathédrale.

Ce concert d’orgue serait plutôt un serti abbaye, tant l’instrument fait aujourd’hui partie intégrante de l’architecture.

Et quoi de mieux que ce dialogue au plus haut sommet de l’art baroque pour en révéler tout l’éclat. .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > il Convito Maude Gratton

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > il Convito Maude Gratton Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche