Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Caroline Arnaud Victorien Disse La Grange à Dîme Lessay

Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Caroline Arnaud Victorien Disse

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

CONCERT LONDONITE

Pierre de guérison stimulant la perspicacité et l’intuition.

Promenades musicales dans les jardins de l’abbaye avec les musiciens du Poème Harmonique .

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Caroline Arnaud Victorien Disse

L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Caroline Arnaud Victorien Disse Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche