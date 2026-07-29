Informations pratiques

Lessay

Comptage des oeufs d’azuré des mouillères

Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le CPIE du Cotentin organise un comptage des oeufs de l’azuré des mouillères, papillon très rare et protégé en France et de sa plante hôte, la gentiane pneumonanthe, dans les landes de La Feuillie et de Muneville-le-Bingard, entre le 12 et 28 août 2026 et nous recherchons des bénévoles pour ce comptage. Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler le 02 33 46 37 06 ou envoyer un mail à accueil@cpiecotentin.com .

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Comptage des oeufs d’azuré des mouillères

L’événement Comptage des oeufs d’azuré des mouillères Lessay a été mis à jour le 2026-07-24 par Partenaires extérieurs