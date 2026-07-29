Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard Lessay
mercredi 12 août 2026 · Lessay
Informations pratiques
Lessay
Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard
Lieu donné aprés inscription Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Aidez à protéger l’Azuré ! Du 12 au 28 août 2026, le CPIE du Cotentin recherche des bénévoles pour compter les œufs de l’Azuré des Mouillères (papillon menacé) dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard. Aucune expérience requise. Pour plus d’infos contactez le CPIE ! .
Lieu donné aprés inscription Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com
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English : Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard
L’événement Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard Lessay a été mis à jour le 2026-07-20 par Côte Ouest Centre Manche
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