Informations pratiques

Lessay

Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard

Lieu donné aprés inscription Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Aidez à protéger l’Azuré ! Du 12 au 28 août 2026, le CPIE du Cotentin recherche des bénévoles pour compter les œufs de l’Azuré des Mouillères (papillon menacé) dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard. Aucune expérience requise. Pour plus d’infos contactez le CPIE ! .

Lieu donné aprés inscription Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard

L’événement Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard Lessay a été mis à jour le 2026-07-20 par Côte Ouest Centre Manche