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Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard Lessay

mercredi 12 août 2026 · Lessay

Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard Lessay

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu donné aprés inscription
Ville
50430 Lessay
Département
Manche
Tarif

Lessay

Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard

Lieu donné aprés inscription Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Aidez à protéger l’Azuré ! Du 12 au 28 août 2026, le CPIE du Cotentin recherche des bénévoles pour compter les œufs de l’Azuré des Mouillères (papillon menacé) dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard. Aucune expérience requise. Pour plus d’infos contactez le CPIE !   .

Lieu donné aprés inscription Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06  accueil@cpiecotentin.com

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English : Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard

L’événement Comptage des œufs du papillon Azuré des Mouillères dans les Landes de la Feuillie et de Muneville-le-Bingard Lessay a été mis à jour le 2026-07-20 par Côte Ouest Centre Manche

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