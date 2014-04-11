Atelier Fanzine Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Atelier Fanzine Samedi 11 avril 2026, 14h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Sam. 11 avr. – 14h

Avec Futur Radieux, invente et crée ton fanzine ! Des rigolos, des pas sérieux, des bricolés fait-main !

Âge 10+ | 2h30

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Avec Futur Radieux – dans le cadre de l’exposition Thème ou thème pas? culture Tinqueux