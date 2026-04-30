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Atelier fanzine Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Atelier fanzine Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque l'Uni'Vert

Adresse : 10 Rue René Le Hamp

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Scaër

Atelier fanzine

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Atelier de création dessin, collage, écriture, pour réaliser un fanzine collectif sur le thème de la mer et du souvenir maritime.
Atelier tout public dès 8 ans. Sur inscription.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English : Atelier fanzine

L’événement Atelier fanzine Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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