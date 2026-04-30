Atelier fanzine Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Scaër

Atelier fanzine

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Atelier de création dessin, collage, écriture, pour réaliser un fanzine collectif sur le thème de la mer et du souvenir maritime.

Atelier tout public dès 8 ans. Sur inscription. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Atelier fanzine

L’événement Atelier fanzine Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS