Atelier fanzine Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Atelier fanzine Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mercredi 24 juin 2026.
Scaër
Atelier fanzine
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Atelier de création dessin, collage, écriture, pour réaliser un fanzine collectif sur le thème de la mer et du souvenir maritime.
Atelier tout public dès 8 ans. Sur inscription. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Atelier fanzine
L’événement Atelier fanzine Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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