Atelier Faux-Fossiles, Fossilea, Saint-Jean-des-Vignes

Informations pratiques

Atelier Faux-Fossiles 19 et 20 septembre Fossilea Rhône

5€ par participants, limité à 15 participants par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, petits et grands sont invités à découvrir les secrets de la fossilisation et à observer de véritables fossiles avant de passer à la pratique !

Accompagnés par un médiateur, les participants pourront modeler leur propre animal disparu en argile.

Une activité ludique et créative pour découvrir, en famille, les traces de la vie passée.

Fossilea 116 chemin du Pinay 9380 Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 64 63 76 https://www.fossilea.fr/ https://www.facebook.com/people/Fossilea/61573756373887/;https://www.instagram.com/fossilea_musee/;https://www.linkedin.com/company/fossilea/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.fossilea.fr/atelier-faux-fossiles-journees-du-patrimoine/ »}] Fossilea est un établissement consacré aux géosciences, à la paléontologie et à la préhistoire parking de 50 places ainsi qu’un parking de bus et de vélos. Les gares les plus proches sont celles de Lozanne et de Chazay-Marcilly. De Lyon, emprunter l’autoroute A6 puis la A89 avant de s’engager dans la sortie 37 direction Chazay d’Azergues. Emprunter alors la D70 puis tourner sur la D70E en direction de Saint-Jean-des-Vignes et du hameau Pierres Folles.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, petits et grands sont invités à découvrir les secrets de la fossilisation et à observer de véritables fossiles avant de passer à la pratique !

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