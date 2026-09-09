Visite des réserves de Fossilea, Fossilea, Saint-Jean-des-Vignes

Informations pratiques

Visite des réserves de Fossilea 19 et 20 septembre Fossilea Rhône

Limité à 10 personnes par créneau de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez au cœur des collections pour découvrir des pièces inédites non exposées. Une grande diversité de fossiles et de vestiges préhistoriques vous y attendent. Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ces zones habituellement fermées au public.

Fossilea 116 chemin du Pinay 9380 Saint-Jean-des-Vignes Saint-Jean-des-Vignes 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 64 63 76 https://www.fossilea.fr/ https://www.facebook.com/people/Fossilea/61573756373887/;https://www.instagram.com/fossilea_musee/;https://www.linkedin.com/company/fossilea/ [{« type »: « phone », « value »: « 0487646376 »}] Fossilea est un établissement consacré aux géosciences, à la paléontologie et à la préhistoire parking de 50 places ainsi qu’un parking de bus et de vélos. Les gares les plus proches sont celles de Lozanne et de Chazay-Marcilly. De Lyon, emprunter l’autoroute A6 puis la A89 avant de s’engager dans la sortie 37 direction Chazay d’Azergues. Emprunter alors la D70 puis tourner sur la D70E en direction de Saint-Jean-des-Vignes et du hameau Pierres Folles.

Plongez au cœur des collections pour découvrir des pièces inédites non exposées. Une grande diversité de fossiles et de vestiges préhistoriques vous y attendent. Profitez des journées européennes du…

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