Atelier Fête des Mères Les Jardins de Coppélia Pennedepie

Pennedepie

Atelier Fête des Mères

Les Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion de la Fête des Mères, nous organisons un atelier créatif sous la tente aux Jardins de Coppélia en partenariat avec l’Atelier Libellule by Audrey.

À l’occasion de la Fête des Mères, nous organisons un atelier créatif sous la tente aux Jardins de Coppélia en partenariat avec l’Atelier Libellule by Audrey.

Atelier Fête des Mères Création d’un cadeau unique

Au programme

– Peinture sur pot en terre cuite

– Création d’une carte personnalisée

– Plantation d’une plante aromatique

Chaque enfant repartira avec sa création, prête à être offerte.

Informations pratiques

– Âge À partir de 5 ans

– Tarif 25 € par enfant

– Disponibilité Places limitées .

Les Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 9 85 60 23 00

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English : Atelier Fête des Mères

For Mother’s Day, we’re organising a creative workshop under the tent at Jardins de Coppélia in partnership with Atelier Libellule by Audrey.

L’événement Atelier Fête des Mères Pennedepie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Honfleur-Beuzeville