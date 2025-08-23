Atelier Fête des Mères Les Jardins de Coppélia Pennedepie
Atelier Fête des Mères Les Jardins de Coppélia Pennedepie dimanche 24 mai 2026.
Pennedepie
Atelier Fête des Mères
Les Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion de la Fête des Mères, nous organisons un atelier créatif sous la tente aux Jardins de Coppélia en partenariat avec l’Atelier Libellule by Audrey.
À l’occasion de la Fête des Mères, nous organisons un atelier créatif sous la tente aux Jardins de Coppélia en partenariat avec l’Atelier Libellule by Audrey.
Atelier Fête des Mères Création d’un cadeau unique
Au programme
– Peinture sur pot en terre cuite
– Création d’une carte personnalisée
– Plantation d’une plante aromatique
Chaque enfant repartira avec sa création, prête à être offerte.
Informations pratiques
– Âge À partir de 5 ans
– Tarif 25 € par enfant
– Disponibilité Places limitées .
Les Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 9 85 60 23 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Fête des Mères
For Mother’s Day, we’re organising a creative workshop under the tent at Jardins de Coppélia in partnership with Atelier Libellule by Audrey.
L’événement Atelier Fête des Mères Pennedepie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Honfleur-Beuzeville
À voir aussi à Pennedepie (Calvados)
- Les Incontournables de l’été au Manoir d’Apreval Pennedepie 1 juillet 2026
- Ciné & Patrimoine Au Manoir d’Apreval Pennedepie 25 juillet 2026
- Pêche à pied naturaliste, Parking de l’église, Pennedepie 31 juillet 2026
- Pêche à pied naturaliste Pennedepie 31 juillet 2026
- Les oiseaux du littoral, Parking de l’église, Pennedepie 18 octobre 2026