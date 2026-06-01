Atelier Fête des pères au Nid Place de la Mairie Lairoux

Lairoux

Atelier Fête des pères au Nid

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Atelier créatif spécial Fête des Pères au Nid de Lairoux

À l’occasion de la Fête des Pères, Le Nid vous invite à participer à un atelier créatif convivial pour réaliser un cadeau personnalisé et plein d’attention.

Petits et grands pourront laisser libre cours à leur imagination pour confectionner une création unique à offrir à leur papa. Un moment de partage, de créativité et de bonne humeur à vivre en famille ou entre amis.

Samedi 20 juin

De 10h à 12h

Le Nid Espace de vie et médiathèque de Lairoux

Animation gratuite

Inscription au 02 51 56 14 01

Venez créer, découper, coller, décorer et repartir avec un cadeau fait main qui fera plaisir à coup sûr ! Une belle occasion de célébrer les papas tout en passant un agréable moment ensemble. ✨ .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

Special Father’s Day workshop at Le Nid de Lairoux

L’événement Atelier Fête des pères au Nid Lairoux a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud