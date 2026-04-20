Atelier feutrage à l’aiguille Micro Folie Scaër
Atelier feutrage à l’aiguille Micro Folie Scaër vendredi 31 juillet 2026.
Scaër
Atelier feutrage à l’aiguille
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Réalisez un animal Marin avec Mana.
A partir de 8 ans, sur inscription. .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Scaër a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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