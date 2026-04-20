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Atelier feutrage à l’aiguille Micro Folie Scaër

Atelier feutrage à l’aiguille Micro Folie Scaër vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Micro Folie

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Scaër

Atelier feutrage à l’aiguille

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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A partir de 8 ans, sur inscription.   .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English :

L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Scaër a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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