Atelier feutrage à l’aiguille Micro Folie Scaër

Scaër

Atelier feutrage à l’aiguille

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Réalisez un animal Marin avec Mana.

A partir de 8 ans, sur inscription. .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier feutrage à l’aiguille Scaër a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS