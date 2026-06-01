Atelier feutrage avec Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil dimanche 28 juin 2026.

Excideuil

Atelier feutrage avec Lou Leygnac

Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Atelier feutrage et teinture en écho au travail de l’artiste Lou Lignac son exposition est installée au Moulin de la Baysse jusqu’au 4 juillet. Sur inscription.

Horaires de 10h 13h et 14h 17h (prévoir pique nique). .

Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20

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English : Atelier feutrage avec Lou Leygnac

L’événement Atelier feutrage avec Lou Leygnac Excideuil a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère