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Atelier feutrage avec Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil

Atelier feutrage avec Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil

Atelier feutrage avec Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Moulin de la Baysse

Adresse : La Baysse

Ville : 24160 Excideuil

Département : Dordogne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Excideuil

Atelier feutrage avec Lou Leygnac

Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Atelier feutrage et teinture en écho au travail de l’artiste Lou Lignac son exposition est installée au Moulin de la Baysse jusqu’au 4 juillet. Sur inscription.
Horaires de 10h 13h et 14h 17h (prévoir pique nique).   .

Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20 

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English : Atelier feutrage avec Lou Leygnac

L’événement Atelier feutrage avec Lou Leygnac Excideuil a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère

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