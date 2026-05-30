Dévernissage d’exposition Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil
Dévernissage d’exposition Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil dimanche 5 juillet 2026.
Excideuil
Dévernissage d’exposition Lou Leygnac
Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Installation-dégustation culinaire de l’artiste Lou Leygnac dans le cadre de son exposition PRAIRIE DE LANOUAILLE du 19 juin au 5 juillet. Suivie d’une auberge espagnole (pique nique à partager). .
Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20
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English : Dévernissage d’exposition Lou Leygnac
L’événement Dévernissage d’exposition Lou Leygnac Excideuil a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère
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