Dévernissage d’exposition Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil dimanche 5 juillet 2026.

Excideuil

Dévernissage d’exposition Lou Leygnac

Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Installation-dégustation culinaire de l’artiste Lou Leygnac dans le cadre de son exposition PRAIRIE DE LANOUAILLE du 19 juin au 5 juillet. Suivie d’une auberge espagnole (pique nique à partager). .

Moulin de la Baysse La Baysse Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20

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English : Dévernissage d’exposition Lou Leygnac

L’événement Dévernissage d’exposition Lou Leygnac Excideuil a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère