Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing
Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing jeudi 6 août 2026.
Estaing
Atelier feutrage création fleur de laine
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Feutrage humide fleur de laine.
Atelier de création d’une fleur de laine.
> Matériel fourni.
> Durée de l’atelier 1h.
> De 5 à 99 ans.
– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine
– Inscription obligatoire. .
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24 ekolokslaine@gmail.com
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English :
Wet felting: wool flower.
Workshop on making a wool flower.
> Materials provided.
> Workshop duration: 1 hour.
> Ages 5 to 99.
L’événement Atelier feutrage création fleur de laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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