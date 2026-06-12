Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing jeudi 6 août 2026.

Lieu : Boutique d'artisans l'Artisanal

Adresse : 1 route de Labat

Ville : 65400 Estaing

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 12 12 Tarif enfant

Estaing

Atelier feutrage création fleur de laine

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Feutrage humide fleur de laine.
Atelier de création d’une fleur de laine.

> Matériel fourni.
> Durée de l’atelier 1h.
> De 5 à 99 ans.
– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine
– Inscription obligatoire.   .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24  ekolokslaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wet felting: wool flower.
Workshop on making a wool flower.

> Materials provided.
> Workshop duration: 1 hour.
> Ages 5 to 99.

L’événement Atelier feutrage création fleur de laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Estaing (Hautes-Pyrénées)