Atelier feutrage création pochette en laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Estaing

Atelier feutrage création pochette en laine

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-07-03 12:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Feutrage humide pochette.

Atelier de création d’une pochette en laine feutrée grâce aux techniques du feutre humide et point de feston.

> Matériel fourni.

> Durée de l’atelier 2h.

> De 8 à 99 ans.

– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine

– Inscription obligatoire. .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24 ekolokslaine@gmail.com

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English :

Wet felting: clutch bag.

Workshop on creating a felted wool clutch bag using wet felting and blanket stitch techniques.

> Materials provided.

> Workshop duration: 2 hours.

> Ages 8–99.

L’événement Atelier feutrage création pochette en laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65