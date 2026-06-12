Atelier feutrage création pochette en laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing
Atelier feutrage création pochette en laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing vendredi 3 juillet 2026.
Estaing
Atelier feutrage création pochette en laine
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03 12:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Feutrage humide pochette.
Atelier de création d’une pochette en laine feutrée grâce aux techniques du feutre humide et point de feston.
> Matériel fourni.
> Durée de l’atelier 2h.
> De 8 à 99 ans.
– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine
– Inscription obligatoire. .
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24 ekolokslaine@gmail.com
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English :
Wet felting: clutch bag.
Workshop on creating a felted wool clutch bag using wet felting and blanket stitch techniques.
> Materials provided.
> Workshop duration: 2 hours.
> Ages 8–99.
L’événement Atelier feutrage création pochette en laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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