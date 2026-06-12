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Atelier feutrage création pochette en laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Atelier feutrage création pochette en laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Boutique d'artisans l'Artisanal

Adresse : 1 route de Labat

Ville : 65400 Estaing

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 28 28 Tarif de base plein tarif

Estaing

Atelier feutrage création pochette en laine

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03 12:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Feutrage humide pochette.
Atelier de création d’une pochette en laine feutrée grâce aux techniques du feutre humide et point de feston.

> Matériel fourni.
> Durée de l’atelier 2h.
> De 8 à 99 ans.
– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine
– Inscription obligatoire.   .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24  ekolokslaine@gmail.com

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English :

Wet felting: clutch bag.
Workshop on creating a felted wool clutch bag using wet felting and blanket stitch techniques.

> Materials provided.
> Workshop duration: 2 hours.
> Ages 8–99.

L’événement Atelier feutrage création pochette en laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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