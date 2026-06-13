Atelier Fil de fer Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire mardi 7 juillet 2026.

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Atelier Fil de fer Biblio’fil

Bibliothèque Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Réalise ton marque page en fil de fer, animé par Gwenaëlle Plisson.

dès 7 ans.

Inscription conseillée .

Bibliothèque Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make your own wire bookmark, led by Gwenaëlle Plisson.

L’événement Atelier Fil de fer Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis