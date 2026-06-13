Atelier Fil de fer Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Atelier Fil de fer Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire mardi 7 juillet 2026.
Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Atelier Fil de fer Biblio’fil
Bibliothèque Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Réalise ton marque page en fil de fer, animé par Gwenaëlle Plisson.
dès 7 ans.
Inscription conseillée .
Bibliothèque Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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L’événement Atelier Fil de fer Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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