Grand Marché de Créateurs Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Grand Marché de Créateurs Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche 12 juillet 2026.
Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Grand Marché de Créateurs
Place de l’Eglise Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’association Les Locaux Motivés organise son Grand Marché de Créateurs le Dimanche 12 juillet 2026 sur la place de l’église à Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.
Ce marché rassemblera pas loin de 40 exposants. Artisans, artistes et producteurs locaux vous proposeront leur meilleurs produits, dans une ambiance détendue et estivale.
Venez faire de belles découvertes de 10h à 19h.
Restaurant et bar sur place.
Renseignements auprès des Locaux Motivés. .
Place de l’Eglise Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire locauxmotives@gmail.com
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English :
The association Les Locaux Motivés is organizing its Grand Marché de Créateurs on Sunday, July 12, 2026 on the Place de l’Eglise in Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.
L’événement Grand Marché de Créateurs Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis