UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Créon

Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque de Créon · Créon

Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bibliothèque de Créon
Adresse
1 rue Montesquieu
Ville
33670 Créon
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Créon

Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Reconstitue l’histoire de l’Univers et découvre les échelles de temps, du Big Bang jusqu’à nous. L’atelier Le Fil du Temps , accessible à partir de 8 ans, invite les enfants à réfléchir sur ce qui les entoure et à reconstruire une frise du temps de 4 mètres. Avec le laboratoire d’astrophysique de l’université de Bordeaux.   .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44  bibliotheque@mairie-creon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

L’événement Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Créon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Créon (Gironde)