Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon

Informations pratiques

Créon

Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Reconstitue l’histoire de l’Univers et découvre les échelles de temps, du Big Bang jusqu’à nous. L’atelier Le Fil du Temps , accessible à partir de 8 ans, invite les enfants à réfléchir sur ce qui les entoure et à reconstruire une frise du temps de 4 mètres. Avec le laboratoire d’astrophysique de l’université de Bordeaux. .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

L’événement Atelier Fil du temps avec le laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Créon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers