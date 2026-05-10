Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace Bibliothèque de Créon Créon

Créon

Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:30:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24

De quoi sont faites les étoiles ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ou se peut-il que d’autres enfants sur une planète lointaine regardent le ciel et se posent les mêmes questions ? Accompagné de son fidèle acolyte Astromouse, le professeur Astrocat, le chat de gouttière le plus intelligent de l’Univers, répond à toutes vos questions à l’aide d’exemples concrets et de nombreuses anecdotes drôles et fascinantes. Alors, plus une minute à perdre, fermez les écoutilles et attachez votre ceinture, il est temps de décoller et de découvrir Professeur Astrocat aux frontières de l’espace. .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace

L’événement Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers