Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace Bibliothèque de Créon Créon
Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace Bibliothèque de Créon Créon mardi 22 septembre 2026.
Créon
Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24
De quoi sont faites les étoiles ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ou se peut-il que d’autres enfants sur une planète lointaine regardent le ciel et se posent les mêmes questions ? Accompagné de son fidèle acolyte Astromouse, le professeur Astrocat, le chat de gouttière le plus intelligent de l’Univers, répond à toutes vos questions à l’aide d’exemples concrets et de nombreuses anecdotes drôles et fascinantes. Alors, plus une minute à perdre, fermez les écoutilles et attachez votre ceinture, il est temps de décoller et de découvrir Professeur Astrocat aux frontières de l’espace. .
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr
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English : Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace
L’événement Exposition Astrocat, aux frontières de l’espace Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers