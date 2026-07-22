BiblioScape, l’escape game à l’ambiance de roman policier Bibliothèque de Créon Créon

Informations pratiques

Créon

BiblioScape, l’escape game à l’ambiance de roman policier

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-04

Plongez dans l’univers captivant du roman policier avec Biblioscape. Une bibliothèque en péril… Des vols mystérieux… Enquêtez en famille ou entre amis pour résoudre des énigmes variées, inspirées des plus grands mystères littéraires. En partenariat avec Biblio Gironde, dans le cadre des Estivales. .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : BiblioScape, l’escape game à l’ambiance de roman policier

L’événement BiblioScape, l’escape game à l’ambiance de roman policier Créon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Entre-deux-Mers