La piste sous les étoiles Piste cyclable Roger Lapébie Créon

Informations pratiques

Créon

La piste sous les étoiles

Piste cyclable Roger Lapébie 62 Bd Victor Hugo Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

La Piste sous les Étoiles revient à Créon sur la piste cyclable Roger Lapébie pour un été musical et festif. Vous profiterez des concerts et animations, tout en partageant un repas entre amis ou en famille, auprès de food trucks et producteurs locaux. Les concerts et animations sont en accès libre. Au programme des concerts le 25 juillet, la fanfare Elephant Brass Machine ouvre la saison, puis le 1er août, c’est 78 Tours qui enchaine. Le 8 août , retrouvez Les Boîtaclous (chanson festive), puis le 15 août, Mangy music (afro latino tropical). Le 22 août, le groupe Yoë 4tet animera la soirée. La clôture de la saison, le 29 août, s’intégrera aux Fêtes de la Rosière avec le groupe Who are you et un feu d’artifice final. Animations et jeux chaque soir avec la ludothèque Kaléidoscope. .

Piste cyclable Roger Lapébie 62 Bd Victor Hugo Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 54 contact@mairie-creon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La piste sous les étoiles

L’événement La piste sous les étoiles Créon a été mis à jour le 2026-07-12 par OT de l’Entre-deux-Mers