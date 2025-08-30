Atelier Fleurs extraordinaires Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Atelier Fleurs extraordinaires Samedi 14 février 2026, 14h00, 16h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00 – 2026-02-14T15:00:00

Fin : 2026-02-14T16:00:00 – 2026-02-14T17:00:00

Sam. 14 fév. – 14h et 16h

Boules de coton, fil chenille et autres morceaux de papier colorés… : en assemblant des matériaux différents, apprends à fabriquer des fleurs de l’espace, plus scintillantes les unes que les autres !

Laisse-toi guider et inspirer par Anaëlle Rambaud ! Cette artiste plasticienne de l’Atelier Hyperespace sublime le réel et la nature en lui apportant toujours plus de couleurs et de paillettes dans des fresques, des toiles, des tapis tuftés, des installations, des illustrations. À toi de jouer !

2 ateliers: 14h & 16h (durée 1h)

Âge 5+, accompagné d’un adulte | 1h

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Avec Anaëlle Rambaud – dans le cadre du Festival Hyperstellaire culture Tinqueux