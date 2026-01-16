Atelier floral adulte Aure’Lys Saulieu
Atelier floral adulte
Aure’Lys 1 Place des Terreaux Saulieu Côte-d’Or
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-03-20 16:00:00
2026-02-19 2026-02-20 2026-03-19 2026-03-20
Des ateliers où l’on découvre la créativité, convivialité, générosité, échanges c’est parce qu’ils sont si riches que les ateliers floraux d’Auré’Lys sont autant prisés. Ils sont à l’image d’Aurélie qui les a créés en 2010, quand elle a ouvert sa boutique. Ces ateliers floraux sont le prétexte à ouvrir la créativité de chacun à travers la fabrication de compositions diverses alternant plantes et fleurs. .
Aure’Lys 1 Place des Terreaux Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 24 03 fleuriste.aurelys@gmail.com
