Atelier floral Cinéma Getari Enea Guéthary
Atelier floral Cinéma Getari Enea Guéthary mercredi 22 avril 2026.
Guéthary
Atelier floral
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Un atelier créatif du printemps pour apprendre à composer une vraie couronne de fleurs. Les participants découvrent un art floral et repartent avec leur création. Atelier animé par Diane. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
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English : Atelier floral
L’événement Atelier floral Guéthary a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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