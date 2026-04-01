Atelier floral Cinéma Getari Enea Guéthary

Guéthary

Atelier floral

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Un atelier créatif du printemps pour apprendre à composer une vraie couronne de fleurs. Les participants découvrent un art floral et repartent avec leur création. Atelier animé par Diane. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

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English : Atelier floral

L’événement Atelier floral Guéthary a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque