ATELIER FLORAL pour enfants chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

ATELIER FLORAL pour enfants chez Suzy & Jackie

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier floral pour enfants de 10 ans.

Réalisation d’une boule à facelle en fleurs séchées avec Claire d’Atelier numéro 11.

Matériel et support fournis, votre boisson préférée offerte, une parenthèse gourmande et créative !

Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone. .

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER FLORAL pour enfants chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec