Atelier fouille archéologique Iffendic
Atelier fouille archéologique Iffendic mercredi 26 août 2026.
Iffendic
Atelier fouille archéologique
Domaine de Boutavent Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Le mercredi 26 août de 10h à 12h30, les petits archéologues en herbes pourront partir à la découverte du domaine de Boutavent avec une initiation aux recherches archéologiques grâce à l’aire de fouille pédagogique.
Niveaux CE2-CM2
Tarifs 5€ par enfant
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montfort Communauté, situé au Lac de Trémelin ou au 02 99 09 06 50. .
Domaine de Boutavent Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50
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English :
L’événement Atelier fouille archéologique Iffendic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté