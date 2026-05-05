Iffendic

Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin

6 Domaine de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 07:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Quoi de plus beau que de découvrir la nature quand elle s’éveille ?! Alors, rendez-vous au Lac de Trémelin pour une balade guidée à bord d’un canoë au lever du jour…

Vous verrez peut-être cormorans, hérons et aigrette et bien d’autres vous saluer de bon matin… !

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7, 15 et 21 juillet à 7h30

4, 11, 18 et 25 août à 7h30

Tarif de base 15 € (à partir de 12 ans, accompagné d’un adulte. Entre 13 et 17 ans possibilité d’autorisation parentale)

Enfant 10 € (de 5 à 11 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte)

Réservation

Inscription par téléphone au 06 31 34 09 28.

Pour participer à l’activité, il vous faudra remplir une attestation de natation envoyé à l’inscription.

Prévoir une tenue adaptée selon la météo.

Rendez-vous au bord de l’eau près du ponton des activités nautiques. .

6 Domaine de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 34 09 28

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English :

L’événement Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Montfort Communauté