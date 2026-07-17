Atelier Fouille sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic

Informations pratiques

Atelier Fouille sur le site archéologique de Boutavent Samedi 19 septembre, 14h00 Site médiéval de Boutavent Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En 2026, un nouveau sondage archéologique a eu lieu sur le site de l’ancien château de Boutavent, propriété des seigneurs de Montfort au Moyen-Age. La terre a encore révélé bien des surprises ! Venez découvrir l’histoire du site et les dernières découvertes en compagnie de l’équipe de recherches archéologqiues.

Visites guidées du site entre 14h et 18h (départ des visites toutes les 30 min)

du site entre 14h et 18h (départ des visites toutes les 30 min) Atelier fouille pour les enfants

Exposition de mobilier archéologique

à 18h30 : Concert du Duo « Brüme » dans les vestiges du château (amener votre siège). Ici la voix est reine. Elle raconte sans mots, invente des paysages, joue avec les rythmes et les harmonies. Au cœur de ce voyage, les voix se laissent porter par la harpe, le tambour, la shruti box.

Site médiéval de Boutavent Boutavent 35750 Iffendic Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.boutavent.com Situé sur un éperon rocheux dominant la forêt de Paimpont, au cœur de Brocéliande, le site du château médiéval de Boutavent s’étend sur plus de deux hectares.

Le château est redécouvert à la fin des années 1990. Le degré d’arasement des vestiges et la végétation qui le recouvre alors rendent très difficile la perception du site.

En 2002, il devient une réserve archéologique accessible au public. Depuis plusieurs années, l’ancien château fait l’objet de recherches et de sondages archéologiques pour permettre une meilleure compréhension de l’histoire et une mise en valeur des vestiges. Des débroussaillages et des travaux de restauration font peu à peu apparaître de nouvelles structures. Ce site archéologique est également un conservatoire des paysages où se côtoient encore la forêt, la lande et le bocage.

La terre a encore révélé bien des surprises !

©Montfort Communauté