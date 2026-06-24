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Atelier fouilles archéologiques Saint-Just

Atelier fouilles archéologiques Saint-Just jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
10, allée des cerisiers
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Saint-Just

Atelier fouilles archéologiques

10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :
2026-07-30

L’archéologie est une discipline qui fait rêver petits et grands, mais le travail des archéologues ne se résume pas à fouiller le sol, loin de là ! Analyse spatiale des vestiges, relevés, échange et discussion pour reconstituer des activités et un mode de vie… L’occasion de se mettre dans la peau de véritables professionnels, le temps d’une animation.

A partir de 7 ans   .

10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25 

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English :

L’événement Atelier fouilles archéologiques Saint-Just a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DE REDON

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