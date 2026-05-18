Défi néo , visite interactive Saint-Just
Défi néo , visite interactive Saint-Just mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Just
Défi néo , visite interactive
10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir le Néolithique autrement !
Quizz, mime, course, géologie … Avec votre équipe venez relever nos défis et découvrir le secret des humains de la préhistoire ! Un voyage ludique et fun vous attends sur les landes.
A partir de 5 ans .
10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Défi néo , visite interactive Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON
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