Atelier carnet de voyage danse en Pays de Redon Saint-Just samedi 18 juillet 2026.

Saint-Just

Atelier carnet de voyage danse en Pays de Redon

10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Imaginer partir en voyage et créer son propre carnet en mélangeant de nombreuses techniques écriture, collage, dessin, aquarelle, tampons… Nous irons explorer le pays de Redon par les mots et les couleurs.

Aucune connaissance n’est nécessaire pour participer à cet atelier juste l’envie d’expérimenter !

À partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Cette activité se déroulera à la Maison Mégalithes et Landes de Saint Just. .

10 Allée des Cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53

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English :

L’événement Atelier carnet de voyage danse en Pays de Redon Saint-Just a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DE REDON