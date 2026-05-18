Saint-Just

Les monuments de la Croix Saint Pierre

10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le site mégalithique des Landes de Cojoux est remarquable pour la concentration et la variété de monuments qui y ont été érigés. Tout le monde connait le Château Bû et les alignements du Moulin, mais en poussant la balade un peu plus loin, des monuments funéraires et des menhirs moins célèbres mais tout autant dignes d’intérêt vous attendent !

A partir de 5 ans .

10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Les monuments de la Croix Saint Pierre Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON