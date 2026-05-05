Diagnostic archéologique: à la découverte du passé de Saint-Just., rue de l’Auron, 18340 Saint-Just, Saint-Just
Diagnostic archéologique: à la découverte du passé de Saint-Just., rue de l’Auron, 18340 Saint-Just, Saint-Just vendredi 12 juin 2026.
Diagnostic archéologique: à la découverte du passé de Saint-Just. 12 – 14 juin rue de l’Auron, 18340 Saint-Just Cher
visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
Un diagnostic archéologique a mis au jour des vestiges témoignant d’une occupation du site dès le VIe siècle avant notre ère. Cette présence humaine se poursuit jusqu’au VIIIe siècle après J.-C., révélant ainsi près de 1 400 ans d’histoire. Ces découvertes, sous la forme d’habitats et de traces d’activités artisanales, seront présentées sous forme de panneaux.
Les archéologues présenteront les résultats de leurs investigations sous forme de panneaux en libre accès.
Ils seront présents le dimanche de 09h30 à 12h30 pour vous rencontrer et répondre à vos questions.
rue de l’Auron, 18340 Saint-Just rue de l’Auron, 18340 Saint-Just Saint-Just 18340 Cher Centre-Val de Loire 02 46 08 10 84 Un diagnostic archéologique a mis au jour des vestiges témoignant d’une occupation du site dès le VIe siècle avant notre ère. Cette présence humaine se poursuit jusqu’au VIIIe siècle après J.-C., révélant ainsi près de 1 400 ans d’histoire. Ces découvertes, sous la forme d’habitats et de traces d’activités artisanales, seront présentées sous forme de panneaux.
Un diagnostic archéologique a mis au jour des vestiges témoignant d’une occupation du site dès le VIe siècle avant notre ère. Cette présence humaine se poursuit jusqu’au VIIIe siècle après J.-C., de …
© Service Archéologie, Bourges plus
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