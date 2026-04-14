Atelier : Construisez un mur de terre, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just

Atelier : Construisez un mur de terre Samedi 13 juin, 16h00 Association Nature et Mégalithes Ille-et-Vilaine

Gratuit pour les JEA, à partir de 5 ans, prévoir vêtements pouvant être salis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Vous n’avez pas peur de vous salir ?

Cette activité est faite pour vous ! Découvrez quels vestiges les archéologues retrouvent des premières maisons faites pour durer.

Terre, paille et eau : faites votre mélange et appliquez le sur le clayonnage en bois…

Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus !

Association Nature et Mégalithes 10 Allée des Cerisiers, 35550 Saint-Just, France Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299726925 https://www.cpievaldevilaine.fr/ [{« link »: « https://cpievaldevilaine.fr/cpie/content.aspx?ID=228159 »}] L’association Nature et Mégalithes a été créée en 2003.

Elle a pour objectifs :

L’éducation à l’environnement

La valorisation et l’interprétation du patrimoine préhistorique

La concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs et des citoyens

La mise en œuvre d’un développement local durable

Vous n’avez pas peur de vous salir ?

©CPIE Val de Vilaine