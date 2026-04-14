Visite : Château Bû et Demoiselles, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just

Visite : Château Bû et Demoiselles Samedi 13 juin, 11h00 Association Nature et Mégalithes Ille-et-Vilaine

Gratuit pour les JEA, à partir de 5 ans, prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

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Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus !

Association Nature et Mégalithes 10 Allée des Cerisiers, 35550 Saint-Just, France Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299726925 https://www.cpievaldevilaine.fr/ [{« link »: « https://cpievaldevilaine.fr/cpie/evenement/228157/Visite-Chateau-Bu-Demoiselles-Journees-Europeennes-de-l-Archeologie-a-Saint-Just »}] L’association Nature et Mégalithes a été créée en 2003.

Elle a pour objectifs :

L’éducation à l’environnement

La valorisation et l’interprétation du patrimoine préhistorique

La concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs et des citoyens

La mise en œuvre d’un développement local durable

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©CPIE Val de Vilaine