Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite : Château Bû et Demoiselles, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just

Visite : Château Bû et Demoiselles, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just

Visite : Château Bû et Demoiselles, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just samedi 13 juin 2026.

Lieu : Association Nature et Mégalithes

Adresse : 10 Allée des Cerisiers, 35550 Saint-Just, France

Ville : 35550 Saint-Just

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit pour les JEA, à partir de 5 ans, prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Visite : Château Bû et Demoiselles Samedi 13 juin, 11h00 Association Nature et Mégalithes Ille-et-Vilaine

Gratuit pour les JEA, à partir de 5 ans, prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

Un pack dolmen-menhirs sur les Landes de Cojoux !

Découvrez un dolmen unique et un couple de menhirs… Notre guide, spécialiste du Néolithique vous racontera tout de la vie des populations qui les ont construits il y a plusieurs millénaires…
Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus !

Association Nature et Mégalithes 10 Allée des Cerisiers, 35550 Saint-Just, France Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299726925 https://www.cpievaldevilaine.fr/ [{« link »: « https://cpievaldevilaine.fr/cpie/evenement/228157/Visite-Chateau-Bu-Demoiselles-Journees-Europeennes-de-l-Archeologie-a-Saint-Just »}] L’association Nature et Mégalithes a été créée en 2003.
Elle a pour objectifs :
L’éducation à l’environnement
La valorisation et l’interprétation du patrimoine préhistorique
La concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs et des citoyens
La mise en œuvre d’un développement local durable
Un pack dolmen-menhirs sur les Landes de Cojoux !

©CPIE Val de Vilaine

À voir aussi à Saint-Just (Ille-et-Vilaine)