Atelier : Déplacer un menhir, Association Nature et Mégalithes, Saint-Just

Atelier : Déplacer un menhir Samedi 13 juin, 14h30 Association Nature et Mégalithes Ille-et-Vilaine

Gratuit pour les JEA, à partir de 5 ans, prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

L’union fait la force !

Vous êtes vous déjà demandé comment les monuments mégalithiques ont été construits ? A l’aide d’une maquette, découvrez les solutions ingénieuses qui ont pu être déployées par nos ancêtres du Néolithique…

Si vous êtes assez nombreux, essayez ensuite une des techniques possibles avec une pierre de plusieurs tonnes !

Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus !

Association Nature et Mégalithes 10 Allée des Cerisiers, 35550 Saint-Just, France Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299726925 https://www.cpievaldevilaine.fr/ [{« link »: « https://cpievaldevilaine.fr/cpie/content.aspx?ID=228158 »}] L’association Nature et Mégalithes a été créée en 2003.

Elle a pour objectifs :

L’éducation à l’environnement

La valorisation et l’interprétation du patrimoine préhistorique

La concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs et des citoyens

La mise en œuvre d’un développement local durable

L’union fait la force !

©CPIE Val de Vilaine