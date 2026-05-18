Visite découverte des alignements du Moulin Saint-Just
Visite découverte des alignements du Moulin Saint-Just mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Just
Visite découverte des alignements du Moulin
10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
En quoi sont ils faits ? Comment sont-ils arrivés ici ? Grâce au travail des archéologues, ces menhirs ont livré certains de leurs secrets… Alors n’attendez pas, venez assouvir votre curiosité !
A partir de 5 ans .
10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Visite découverte des alignements du Moulin Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON
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