Saint-Just

Visite découverte des alignements du Moulin

10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En quoi sont ils faits ? Comment sont-ils arrivés ici ? Grâce au travail des archéologues, ces menhirs ont livré certains de leurs secrets… Alors n’attendez pas, venez assouvir votre curiosité !

A partir de 5 ans .

10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Visite découverte des alignements du Moulin Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE REDON