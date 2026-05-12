Saint-Just

Rando archéo

10 allées des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:15:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Munissez-vous de bonnes chaussures et partez à la découverte des nombreux menhirs, tertres et dolmens qui se cachent sur les landes…

Randonnée commentée d’environ 4 km

A partir de 7 ans .

10 allées des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Rando archéo Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON