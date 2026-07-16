AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Atelier « fraîcheur gourmande », Quartier Grimau, Saint-Étienne-du-Rouvray
vendredi 7 août 2026 · Quartier Grimau · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Atelier « fraîcheur gourmande » Vendredi 7 août, 14h00 Quartier Grimau Seine-Maritime
Gratuit – Tout public. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00
Quartier Grimau 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 58 34 91 »}]
Préparation de smoothies, brochettes de fruits…
À voir aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
- Tir à l’arc, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray 16 juillet 2026
- Activités physiques adaptées, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray 16 juillet 2026
- Kayak, Piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray 16 juillet 2026
- Marche adaptée, Ancien centre de loisirs La Sapinière, Saint-Étienne-du-Rouvray 17 juillet 2026
- Goûter au jardin, Place des Pyrénées, Saint-Étienne-du-Rouvray 17 juillet 2026