Fitness ados, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Fitness ados Lundi 10 août, 15h00 Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime

Gratuit – De 11 à 17 ans. Espace fitness, rendez-vous dans le hall de la piscine Marcel-Porzou.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T15:00:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T15:00:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00

Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Ce créneau est spécialement conçu pour accompagner les adolescentes et adolescents dans la découverte de la musculation et du cardio training. L’espace d’un été Sport