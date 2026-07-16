AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Atelier techniques de vidéo, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 22 juillet 2026 · Centre socioculturel Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Atelier techniques de vidéo Mercredi 22 juillet, 10h00, 14h00 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime
Gratuit – Tout public. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00
Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]
Atelier pour apprendre ou approfondir des techniques de vidéo.
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