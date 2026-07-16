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Gymnastique, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray

mercredi 22 juillet 2026 · Gymnase Joliot-Curie · Saint-Étienne-du-Rouvray

Gymnastique, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Gymnase Joliot-Curie
Adresse
Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit - Seniors. Rendez-vous devant le gymnase Curie. Venir en tenue de sport.

Gymnastique Mercredi 22 juillet, 14h00 Gymnase Joliot-Curie Seine-Maritime

Gratuit – Seniors. Rendez-vous devant le gymnase Curie. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T14:45:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T14:45:00+02:00

Gymnase Joliot-Curie Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Amélioration de la condition physique générale. Travail de l’ensemble du corps, sans trop d’intensité.

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