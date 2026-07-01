AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Aquabike, Piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray
jeudi 16 juillet 2026 · Piscine Marcel-Porzou · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Aquabike Jeudi 16 juillet, 12h00 Piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime
À partir de 16 ans. Tarifs : 7,90 € pour les Stéphanaises et Stéphanais, 9,90 € pour les personnes extérieures. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T12:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T12:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00
Piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Découverte de l’activité, cours dynamique en musique. L’espace d’un été Sport
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