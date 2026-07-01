Marche adaptée, Ancien centre de loisirs La Sapinière, Saint-Étienne-du-Rouvray
vendredi 17 juillet 2026 · Ancien centre de loisirs La Sapinière · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Marche adaptée Vendredi 17 juillet, 10h00 Ancien centre de loisirs La Sapinière Seine-Maritime
Gratuit – Adultes. Rendez-vous à la Sapinière (ancien centre de loisirs). Venir en tenue de sport.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T11:00:00+02:00
Ancien centre de loisirs La Sapinière Chemin des Cateliers, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Marche en forêt à allure modérée, spécialement conçue pour les personnes qui débutent ou qui reprennent une activité physique. L’espace d’un été Sport
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