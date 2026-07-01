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Balade en forêt, Bois du Val-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray

mercredi 8 juillet 2026 · Bois du Val-l'Abbé · Saint-Étienne-du-Rouvray

Balade en forêt, Bois du Val-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Bois du Val-l'Abbé
Adresse
Avenue du Val-l'Abbé, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit - Familles. 30 personnes maximum. Sur inscription. Rendez-vous devant le bois du Val-l'Abbé

Balade en forêt Mercredi 8 juillet, 14h00 Bois du Val-l’Abbé Seine-Maritime

Gratuit – Familles. 30 personnes maximum. Sur inscription. Rendez-vous devant le bois du Val-l’Abbé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Bois du Val-l’Abbé Avenue du Val-l’Abbé, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]
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