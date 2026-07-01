AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Balade en forêt, Bois du Val-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 8 juillet 2026 · Bois du Val-l'Abbé · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Balade en forêt Mercredi 8 juillet, 14h00 Bois du Val-l’Abbé Seine-Maritime
Gratuit – Familles. 30 personnes maximum. Sur inscription. Rendez-vous devant le bois du Val-l’Abbé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Bois du Val-l’Abbé Avenue du Val-l’Abbé, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]
Marche active en pleine nature. L’espace d’un été Sport
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