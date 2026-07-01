Balade en forêt, Bois du Val-l’Abbé, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Balade en forêt Mercredi 8 juillet, 14h00 Bois du Val-l’Abbé Seine-Maritime

Gratuit – Familles. 30 personnes maximum. Sur inscription. Rendez-vous devant le bois du Val-l’Abbé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Bois du Val-l’Abbé Avenue du Val-l’Abbé, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]

Marche active en pleine nature. L’espace d’un été Sport