AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Concert sur la terrasse : les Acolytes anonymes, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Concert sur la terrasse : les Acolytes anonymes Vendredi 10 juillet, 18h00 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime
Gratuit – Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Trois musiciens partageront leurs propres compositions (chanson française). L’espace d’un été Musique
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