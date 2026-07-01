Barbecue, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 15 juillet 2026 · Centre socioculturel Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Barbecue Mercredi 15 juillet, 11h30 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime
Familles. 70 personnes maximum. Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T11:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T11:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]
Chacun apporte boissons, salade ou dessert à partager. Jeux extérieurs pour amuser les petits et les grands. L’espace d’un été
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