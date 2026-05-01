Atelier fraisier Epicerie Bien & Bon Geüs-d’Oloron
Atelier fraisier Epicerie Bien & Bon Geüs-d’Oloron mercredi 13 mai 2026.
Geüs-d’Oloron
Atelier fraisier
Epicerie Bien & Bon 1 Route des Commerces Geüs-d’Oloron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Réalisation de fraisiers en formats individuels. Préparation de la génoise et de la crème diplomate, montage.
Avec Mathilde, pâtissière Les gourmandises de Mathilde. 8 personnes maximum, sur réservation. .
Epicerie Bien & Bon 1 Route des Commerces Geüs-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 30 15 00 anais.paloumet@hotmail.fr
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English : Atelier fraisier
L’événement Atelier fraisier Geüs-d’Oloron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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