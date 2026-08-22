Atelier fresque participative Ronron et gourmandises Orthez

Informations pratiques

Orthez

Atelier fresque participative

Ronron et gourmandises 24 Boulevard des Pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Petits et grands sont invités à participer à la création d’une fresque en mosaïque papier. Les fonds seront reversés aux sapeurs pompiers venant en aide aux sinistrés des récents incendies. .

Ronron et gourmandises 24 Boulevard des Pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 04 16

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English : Atelier fresque participative

L’événement Atelier fresque participative Orthez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn